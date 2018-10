Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sport TV gasta milhões na guerra com Eleven Sports

Entrada de nova operadora no mercado inflaciona preços dos direitos desportivos.

Por Duarte Faria | 01:30

A chegada da Eleven Sports a Portugal abriu uma guerra pela aquisição de direitos desportivos sem precedentes no mercado nacional. Obrigada a correr atrás dos prejuízos, depois de ter ficado sem a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, entre outras provas, a Sport TV teve de investir milhões para não perder ainda mais conteúdos para a concorrência. É o caso da Liga inglesa.



A Sport TV renovou recentemente os direitos de transmissão da Premier League por mais três épocas, ou seja, até 2022, num processo em que os restantes operadores do mercado não foram ouvidos. Com este novo acordo, a estação de desporto portuguesa deverá pagar entre 15 e 20 milhões de euros por temporada, de acordo com o ‘Sport Business’. Um aumento que pode chegar a 100% em comparação com o anterior contrato: 10 milhões por época.



O preço da Liga alemã também sofreu um aumento. No anterior acordo, a Sport TV pagava 700 mil euros por temporada. Já o contrato de dois anos agora assinado pela Eleven Sports prevê o pagamento de um milhão de euros por época.



Mas há também conteúdos que, apesar de terem mudado de canal, não sofreram inflação de preço, como no caso da Fórmula 1. A Eleven vai pagar, nos próximos três anos, 2 milhões de euros/época. O mesmo que a Eurosport teve de investir nos últimos três anos, apesar de só ter emitido a competição em 2016 (depois fez um acordo com a Sport TV, que pagou um milhão em 2017 e outro em 2018).