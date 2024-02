Supervisor quer Nicolau Santos à frente da RTP

Nicolau Santos deverá ser reconduzido como presidente do Conselho de Administração (CA) da RTP. O Conselho Geral Independente (CGI) da estação pública convidou o atual líder do grupo público a apresentar o projeto estratégico para o triénio 2024-2026, numa reunião presidida por Leonor Beleza.



O CM sabe, porém, que mesmo com Nicolau Santos na liderança por mais três anos, o CA poderá sofrer alterações na sua constituição, como a saída de Hugo Figueiredo, que já integra o órgão há seis anos, desde o mandato de Gonçalo Reis.









