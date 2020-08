TikTok pode custar 25 mil milhões de euros

A compra do TikTok pela Microsoft deverá estar concluída nas próximas semanas, evitando assim que a popular rede social seja censurada pelo governo norte-americano, e pode custar cerca de 25 mil milhões de euros à tecnológica de Redmond.









Para garantir a proteção dos dados dos seus utilizadores, a Microsoft está a negociar com a chinesa ByteDance a aquisição das versões da aplicação não só nos EUA, como também no Canadá, Austrália e Nova Zelândia (de fora fica apenas a versão chinesa, de nome Doyiun), o que fez disparar o valor do negócio. Se este for concretizado, a empresa norte-americana terá um ano para separar o TikTok da ByteDance, de forma a garantir a segurança dos dados dos utilizadores.

Entretanto, Donald Trump emitiu duas ordens executivas que proíbem transações com a ByteDance e, também, com a Tencent, que detém o WeChat, invocando questões de segurança nacional. O presidente dos EUA ameaçou ‘fechar’ o TikTok a 15 de setembro, caso a Microsoft ou outra empresa norte-americana não assumisse o controlo da aplicação.





De acordo com Trump, a popular rede social tem servido para “espalhar teorias da conspiração acerca das origens do novo coronavírus” e mostra-se preocupado com a recolha de dados dos utilizadores por parte do TikTok. Curiosamente, o presidente americano viu esta semana uma publicação sua ser apagada do Facebook por conter desinformação.