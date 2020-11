“Tom & Jerry” regressam aos cinemas em 2021. Veja o trailer do filme da dupla icónica

As aventuras de 'Tom & Jerry' estrearam-se em 1940 mas são intemporais pela quantidade de gerações de fãs que já percorreram. E agora a dupla mais engraçada vai voltar aos grandes ecrãs do cinema, com um filme que tem estreia marcada para 2021.



É verdade, "Tom & Jerry" volta aos cinemas a 4 de março e o trailer do filme foi divulgado, esta terça-feira. A história não varia muito, é o jogo do gato e do rato, mas desta vez a história passa-se num hotel de Nova Iorque, nos EUA, onde tudo terá começado.



Veja aqui o trailer