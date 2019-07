Toy junta-se a banda de heavy metal e canta nova versão de "Coração Não Tem Idade"

Os fãs do VOA - Heavy Rock Festival foram surpreendidos pela presença do cantor Toy no palco do Altice Arena.

Esta quinta-feira, no primeiro dia do festival, Toy foi o convidado especial da banda Trivium, de Matt Heafy, de acordo com o anúncio da banda na rede social Twitter.

O vídeo foi partilhado na rede social Facebook e onde mostra o cantor popular a usar uma versão metálica do populat tema "Coração Não Tem Idade".

O festival de rock e metal chega à 10ª edição desta vez em Lisboa.

Para sexta-feira, estão agendados os concertos de Slayer, Wako, Cane Hill, Moonspell, Gorija e Lamb of God.