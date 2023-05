Três elementos da administração da RTP recebem 266 mil euros em salários em 2022

O conselho de administração da RTP custou, no ano passado, cerca de 315 mil euros aos cofres da empresa pública de rádio e televisão. Só em salários e despesas de representação, os três elementos receberam cerca de 266 mil euros. Nicolau Santos (presidente) auferiu um salário mensal bruto de 5453 € (mais 2181 euros de despesas de representação), enquanto que Hugo Figueiredo (administrador com o pelouro dos conteúdos) e Luísa Ribeiro (administradora com a área financeira) ganharam um vencimento de 4362 euros cada mais despesas de representação, no valor de 1745 €.









