"Um branqueamento involuntário, mas lamentável": Provedor arrasa artigo do ‘Público’

"Um branqueamento involuntário, mas lamentável", assim se intitula o artigo do provedor do ‘Público’, José Alberto Lemos, na edição deste sábado, onde o autor critica duramente um texto publicado a 7 de março na edição digital daquele diário.



Relata a viagem de Paulo Pereira Cristóvão à Ucrânia para ajudar. "Uma história emocionante, quase comovente", como escreve José Alberto Lemos, mas com um problema: "O artigo não tinha qualquer referência ao passado criminoso do protagonista". O ex-agente da PJ e antigo vice-presidente do Sporting "liderou um gangue que assaltou casas particulares", recorda o provedor, e já foi "condenado duas vezes em tribunal".

