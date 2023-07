“Valores do CM são inegociáveis”, afirma Carlos Rodrigues

“Os valores dosão inegociáveis”, afirmou Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Cofina Media, que esteve, na segunda-feira, em Castelo Branco para homenagear alguns postos de venda.E continuou: “São os valores da independência, do jornalismo livre e do sério escrutínio de todos os poderes”. Carlos Rodrigues fez questão de agradecer, pessoalmente, a Alexandra Mateus, da papelaria Xapati, o facto de ser uma das maiores vendedoras do jornal no distrito.passou a vender mais 14,4%. “Pessoas como a D. Alexandra, que andou a distribuir jornais durante a pandemia, provam que a venda de jornais continua a ser um negócio interessante”, disse o diretor-geral editorial da Cofina Media, explicando que o périplo que oanda a realizar pelo País, e que só terminará no final do ano, tem “uma dupla vertente”.“Por um lado, aqueles que mais vendem em cada distrito serão alvo das nossas visitas; por outro, também visitaremos aqueles que mais cresceram”, elucidou, acrescentando que o jornal continuou a aumentar as vendas “a bom ritmo durante estes últimos seis meses e meio” e que onde mais cresceu foi a norte, onde só no Porto a subida é de 17%.