Vendas na Amazon alvo de investigação

A Comissão Europeia (CE) anunciou esta terça-feira que foi aberta uma investigação à forma como a Amazon utiliza os dados pessoais daqueles que recorrem à sua plataforma para vender produtos."O comércio eletrónico estimulou a concorrência em oportunidades e expandiu a escolha e os preços baixos. Temos de garantir que grandes plataformas online não eliminam estes benefícios ao desenvolverem comportamentos anticoncorrenciais", explicou Margrethe Vestager, Comissária Europeia para a Concorrência.Esta decisão de investigar a gigante norte-americana surge semanas depois de o presidente Donald Trump ter acusado Vestager de odiar os Estados Unidos. Contudo, a verdade é que a Amazon já está na mira de Bruxelas desde o ano passado. Em 2017, mais de metade das vendas realizadas na plataforma foram feitas por comerciantes independentes.A CE quer agora analisar os acordos-base que a Amazon celebra com estes para perceber se existem, ou não, más práticas, e perceber como é que os seus dados são utilizados pela empresa tecnológica.A Amazon disse, em comunicado, que está disponível para "colaborar com a CE e continuar a trabalhar arduamente para apoiar negócios de todas as dimensões e ajudá-los a crescer". Já a CE fez saber que a investigação à multinacional norte-americana é "prioritária" e que não existe prazo para a sua conclusão.Recorde-se que, em julho, Vestager aplicou uma multa por práticas anticoncorrenciais à Google no valor de 3,8 mil milhões de euros.