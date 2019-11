"Muitas pessoas não querem fazer o teste do VIH com medo das consequências sociais"

A importância do rastreio é também a chave para a solução. É que só fazendo o teste é possível saber o estatuto serológico para estas infeções. Hoje em dia, com um tratamento adequado é possível curar a infeção pela hepatite C. Além disso, quando falamos de um tratamento precoce e eficaz para a infeção pelo VIH, é possível atingir carga viral indetetável, ou seja, tornando o vírus intransmissível.



A Semana Europeia do Teste VIH-Hepatites acontece entre 22 a 29 de novembro. De norte a sul do país existem mais de 30 locais de rastreio. As sessões são confidenciais, gratuitas e anónimas. Em Lisboa, por exemplo, vão estar duas tentas de rastreio no Martim Moniz (entre as 10h e as 18h) e será a equipa GAT’AFRIK (novo serviço do GAT direcionado à população migrante) estará a fazer o rastreio. Esta é já a sétima edição. A organização explica que os testes estão abertos a qualquer pessoa mas destacam a população que está em situação de maior vulnerabilidade para a infeção pelo VIH hepatites virais B e C. O comunicado revela que são "homens que fazem sexo com homens (HSH), migrantes (incluindo pessoas originárias de países com maior prevalência), trabalhadores do sexo, reclusos e pessoas que usam drogas injetáveis".





Falámos com Ricardo Fernandes que alerta que em Portugal mais de 50% dos casos são diagnosticados numa fase tardia. O diretor executivo do GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos – que foi selecionada para o primeiro compêndio de boas práticas da Organização Mundial de Saúde - Europa, em julho de 2018, através do projeto Rede de Rastreio Comunitária, revela ainda que existem muitos preconceitos em relação a estas doenças.A importância deste rastreios os e de serem feitos de forma anónima gratuita, anónima e confidencial é permitir que não existam qualquer barreira sua realização, segundo as evidências e recomendações internacionais. Adicionalmente o facto de a pessoa ter a resposta em 20/30 minutos permite que esta seja reencaminhada rapidamente para os cuidados de saúde onde pode ser seguida e tratada e evitando assim a progressão da doenças e a sua transmissão a outras pessoas.Os testes que propomos durante esta semana, e em todos os nossos serviços durante o resto do ano, são testes rápidos, ou seja testes que dão o resultado entre 1 a 20 muitos dependendo do tipo de rastreio. São testes simples de realizar já que basta uma picada no dedo e uma gota de sangue.Mais de 5000 pessoas já forma testadas desde 2013. O sucesso desta iniciativa não está só ligada o número de testes que foram realizados, mas sobretudo à consciencialização da importância de todos fazerem o teste e saberem o seu estatuto serológico para o VIH.GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos, fundado em 2001, é uma estrutura de adesão individual e de cooperação entre pessoas de diferentes comunidades e de diferentes organizações, afetadas pelo VIH e SIDA, infeções sexualmente transmissíveis, hepatites virais e tuberculose. Trata-se de uma organização não-governamental, sem fins lucrativos registada com IPSS com o nº 11/04 no Livro n.2º das Instituições com Fins de Saúde, e sede em Lisboa. Advoga mudanças legais e políticas que afetem positivamente a saúde, os direitos e a qualidade de vidas das pessoas que vivem com VIH ou em risco de se infetarem.GAT pretende assim contribuir para os objetivos da ONUSIDA, bem como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente o terceiro, dando respostas que permitam influenciar os objetivos que estão ao seu alcance, através de uma estratégia de intervenção em áreas-chave das políticas de saúde pública e (do) envolvimento das comunidades mais afetadas e vulneráveis a estas infeções na prestação de cuidados e definição das melhores práticas e políticas, no respeito integral dos direitos humanos, das boas práticas e das políticas internacionais.As atividades de GAT baseiam-se nas seguintes áreas de intervenção:- Prevenção;- Diagnóstico precoce e acesso aos serviços de saúde;- Tratamento;- Discriminação e Estigma;- Produção de Conhecimento.Portugal alcançou os três objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU) ao diagnosticar 92,2% das pessoas que vivem com infeção por VIH, estando 90,2 das pessoas diagnosticadas em tratamento antirretroviral e 93% das pessoas em tratamento com carga viral indetetável. No entanto, apesar de estas metas terem sido já atingidas, ainda não foi alcançada a erradicação do VIH e, por essa mesma razão, os esforços devem ser mantidos nestas três áreas para que em 2030 possamos considerar o início do controlo da epidemia pelo VIH, de acordo com as metas da ONUSIDA.Os cuidados a ter são os que estão patentes no slogan desta semana do teste: Testar. Tratar. Prevenir.Em Portugal mais de 50% dos casos diagnosticamos acontecem numa fase tardia da infeção já com grandes consequências individuais e de saúde pública. Adicionalmente em 2017 forma notificados 261 mortes por SIDA, o que é muito acima da média europeia.O estigma e discriminação em relação ao VIH continua a ser uma das principais barreiras à contenção destas epidemias. Muitas pessoas continuam a ter receio de fazer o teste com medo de eventuais consequências sociais. Por essa razão tão importante que as pessoas tenham informação correta e atualizada e façam teste.