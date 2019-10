Urina com espuma? Perceba os alertas que o seu corpo lhe dá

A tonalidade da sua urina pode determinar se está (ou não) a beber água na proporção correcta. Quanto mais amarelada for a urina, maior deverá ser a quantidade de água que precisa de ingerir.



Este fator pode prender-se por estar a alimentar-se de forma errada ou a tomar determinada medicação. Mas já lhe aconteceu urinar com espuma?

Este fenómeno é um sinal dado pelo seu corpo, que pode indicar vários sintomas, segundo explica um artigo da revista Womens Health.

Problemas nos rins

O mau funcionamento dos rins pode ser um fator determinante para a coloração do seu xixi ser mais amarelada e poder conter espuma.



A espuma pode estar relacionada com o excesso de proteína da urina, que geralmente significa que há problemas nos filtros renais.

Desidratação

A água é uma das substâncias presentes na urina e, por isso, se não beber água suficiente, poderá resultar num xixi com espuma, uma vez que são excretadas mais substâncias, só que numa quantidade menor de água.

Diabetes ou hipertensão

A diabetes influência os níveis de insulina no corpo. A hipertensão influência a irrigação de sangue para os rins. Estas situações podem levar a problemas no funcionamento renal. Ambos os fatores ‘promovem’ a acumulação de proteína na urina, sendo um dos sintomas, mais uma vez, a espuma presente no xixi.

Infecções

Algumas infeções crónicas, como a hepatite, por exemplo, podem causar excesso de proteína na urina, podendo atacar diretamente os filtros renais e/ou causar inflamações nos rins.