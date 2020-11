Coronavírus FOTO: Nuno André Ferreira

A nossa capacidade coletiva de responder às situações de crise será tão mais eficaz quanto melhor se planear e robustecer os diferentes setores da sociedade. Hoje, mais do que nunca, urge sermos capazes de olhar para além das necessidades do momento e da emergência, e pensarmos no futuro do País. Da abordagem médica podemos retirar ensinamentos a transpor para a resolução dos mais profundos desafios do quotidiano. Só começando pelo diagnóstico, identificando o que é preciso mudar, e porquê, é que verdadeiramente se pode ambicionar encontrar soluções.



Este é o desígnio pelo qual decidi, há dois anos, iniciar a escrita de um livro - ‘Um Caminho para a Cura’ - disponível nas livrarias, e que oferece uma humilde reflexão sobre o sistema de saúde, assumindo o SNS como um pilar central, interligado com os demais setores. No fundo, apresento algumas ‘opções terapêuticas’ para tratar um sistema que está doente, e deixo um apelo a todos para contribuírem ativamente na construção das tão necessárias reformas. Os percursos que percorri até aqui, como clínico, académico ou político, ensinaram-me que todos temos de fazer parte da solução, assumindo a saúde e o bem-estar como prioridades, e colocando as pessoas no centro da ação política. Eu acredito que devemos ambicionar mais para o País. Acredite também.