Já esgotou todas as ideias para entreter as crianças em casa? Veja aqui mais sugestões para 'enfrentar' a quarentena

Em plena pandemia de coronavírus, são felizmente poucas as crianças infetadas e, as que estão, possuem sintomas ligeiros. Ainda assim, os mais novos podem ficar preocupadas com os outros membros da família, como o avô e avó. A pensar nisso, a Ordem dos Psicólogos Portugueses criou um livrete online para os adultos sobre como falarem com os seus filhos, e a psicóloga Manuela Molina publicou o livro eletrónico sobre o novo coronavírus mais querido de sempre para que possa ler ou dar aos mais pequenos, disponível para download em português e diversas línguas. A editora Ideias com História colaborou com a Direção-Geral da Saúde na criação de materiais pedagógicos relacionados com o Covid-19 e estão no site o livro A Minha Avó tem Coronavírus!, uma história contada pelo menino António, que percebe que a sua avó ficou infetada pelo novo vírus depois de ter voltado de uma viagem, e o jogo de perguntas e respostas STOP Contágio, desenvolvido e baseado em dúvidas colocadas pelas próprias crianças.

Mas como os mais pequenos tendem a tocar na boca, no nariz e no rosto em geral mais vezes que os adultos, é preciso que eles entendam a importância de manterem as mãos limpas constantemente para evitar a infeção. Contudo, lavar as mãos por cerca de 30 segundos pode ser uma tarefa difícil para uma criança agitada. Por isso, aproveite este momento para por uma música a tocar. Pergunte ao seu filho qual é a sua música favorita ou a que ele quer cantar, assim tornará o momento mais divertido e vai ajudá-lo a compreender o tempo necessário da lavagem.

Se tem dúvidas se a sua família deve tomar medidas higiénicas extras além da lavagem das mãos, é sempre bom lavar os lençóis e as toalhas com mais frequência. E, quando se trata de crianças, também pode lavar os peluches mais vezes e todos os brinquedos duros com soluções alcoólicas e antibacterianas regularmente, principalmente se forem usadas no exterior.

Se for necessário ir à rua com os filhos e precisar de usar o gel desinfetante nas mãos, uma opção para tornar o momento divertido é fazer a brincadeira da estátua. Os mais pequenos têm de manter as mãos paradas e contar até dez segundos para o álcool secar.

Outra forma de ensinar a higienização de forma lúdica é repetir o exemplo que a professora de pré-escola norte-americana Amanda Lorenzo fez com os seus alunos (e confessou ter aprendido na rede social Tik Tok). Ponha água num prato e ponha pimenta preta, ela vai representar os vírus. Num outro pote ponha apenas sabão. Assista ao que acontece:

Ver essa foto no Instagram Learning about the importance of washing our hands! I wish you all could’ve seen how truly shocked they were that the “virus,” (pepper) moves away from the soap! So much fun and very informative! The things you learn from #TikTok #prekactivities #coronaviruspreventiontips #dabbooratnani Uma publicação compartilhada por Amanda Lorenzo (@mandysmunchkins_) em 10 de Mar, 2020 às 1:14 PDT

A plataforma de cuidados infantis Yoopies Portugal criou um guia infantil sobre o novo coronavírus de forma a ajudar os pais e os educadores a lidar com o assunto. Uma das sugestões é fazer o teste da tinta guache com olhos vendados para demonstrar às crianças como lavar as mãos corretamente com água e sabão – o que inclui os punhos, as palmas, o dorso e as partes entre os dedos e as unhas. Faça uma prova, colocando uma venda nos olhos da criança e ponha tinta guache nas suas mãos, dizendo-lhe para fingir que está a lavá-las. No fim, mostre o resultado e as possíveis falhas.

Outra boa sugestão da Yoopies é a prova da beterraba. Peça à criança para pegar numa beterraba com um lenço branco. No fim, elas vão constatar que as mãos delas também ficam rosadas, mesmo usando o lenço. Explique que, da mesma forma ao assoar o nariz com um lenço de papel, devemos sempre lavar as mãos em seguida. Veja a cartilha na íntegra aqui.

No contexto da grave crise de Covid-19, a Yoopies lançou um novo recurso que permite encontrar facilmente voluntários imediatamente disponíveis e que estão a oferecer serviços de babysitting gratuitamente aos profissionais que estão a trabalhar no combate ao surto e não têm com quem deixar os seus filhos e, por isso, procuram acolhimento infantil.

Sugestões de brincadeiras didáticas

Considere fazer novas atividades em casa à mesma hora todos os dias, como as chamadas em vídeo aos avós, para que a criança crie uma rotina dentro desta nova realidade. Para o momento das brincadeiras, a Ambar partilhou sugestões fáceis que podem entreter as crianças, como construir a árvore genealógica da família, aproveitando para dar a conhecer todos os membros aos mais pequenos – e é preciso apenas papel e caneta. Para dar um toque pessoal, a sugestão é acrescentar uma descrição de como eles são ou uma característica especial que a criança adore em cada familiar, depois partilhe por fotografia ou chamada em vídeo.

Uma vez que nesta altura devemos evitar tocar em moedas, ajude o seu filho a fazer o próprio porquinho mealheiro. Neste caso vai precisar de uma garrafa de plástico, cartolina, tesoura, cola, canetas ou lápis para colorir. Para mais ideias, a brasileira Estéfi Machado fez um Kit de sobrevivência para uma quarentena brincante com 40 sugestões fáceis de fazer em casa com as crianças. Se precisar de mais opções, vale sempre a pena recorrer às sugestões de brincadeiras durantes as férias escolares. No site Apenas Mãe há um pdf online com 20 brincadeiras e outro com mais 36, para que não falte criatividade em tempos tão incertos.

Brincar e estudar

Duas das principais editoras em Portugal estão a dar acesso gratuito às suas plataformas de educação. A Porto Editora abriu a Escola Virtual a todos os alunos dos ensinos básico e secundário, de forma a reduzir o impacto negativo que a pausa letiva forçada possa ter na aprendizagem. Esta ajuda excecional vigorará durante esta pausa necessária e permitirá o acesso aos conteúdos educativos digitais do 1.º ao 12.º ano de escolaridade. O Grupo LeYa também abriu o acesso ao Banco Aula Digital gratuitamente a todos os professores e alunos para permitir que o ensino à distância seja facilitado. Há muito que pode fazer para o tempo passar a voar.