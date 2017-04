Ljubomir foi ao Tomate e os empregados despediram-se

O programa de Ljubomir Stanisic continua a dar que falar. Depois de a ASAE ter fechado o Canela, em Lisboa, por falta de higiene, o Tomate também está em risco.

O restaurante de Espinho foi o mais recente protagonista do 'Pesadelo na Cozinha', transmitido no domingo na TVI. Apesar de ser o menos chocante a nível de falta de higiene até agora, o chef Ljubomir confessou à Sábado que foi das gravações mais difíceis de fazer porque o proprietário, Edmundo Gomes, "achava-se o maior do mundo".

"Passei-me, queria matá-lo, espancá-lo", confessou na mesma entrevista onde disse ainda que Edmundo era "racista" e "má gente".

Apesar disso, Ljubomir terá financiado parte da remodelação e pedido à Vista Alegre a loiça que deixou no restaurante e que já não está a ser usada. As mudanças na carta feitas pelo chef também não estão a ser cumpridas, mas mais relevante que isso, é o facto de quase todos os empregados se terem despedido depois das gravações do programa.

Apenas Ivan, o pizzaiolo, permanece ao lado do proprietário do Tomate. Rui, o empregado de mesa que Ljubomir passou para a copa por achar que não tinha capacidade para servir à mesa saiu pouco mais de um mês após as gravações realizadas em outubro de 2016. Já Sónia e Filipa, a cozinheira que caiu nas boas graças de Ljubomir, saíram em janeiro.



Edmundo arranjou um novo pizzaiolo, colocou Ivan na cozinha e é ele próprio que serve às mesas. O que parece insuficiente para o movimento que o restaurante alcançou após a transmissão do programa no último domingo.

