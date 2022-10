António Raminhos, Isabel Silva e Patrícia Mamona juntaram-se em corrida solidária

Duas mil pessoas participaram na 2ª Edição da Corrida Multicare Vitality. Pelo segundo ano, a corrida do ano levou o Jamor à loucura com uma manhã de festa. Para esta segunda edição, as atenções estavam na grande novidade: a corrida de 10 km, que pôs à prova os participantes dispostos e preparados para correr grandes distâncias no ambiente natural do Jamor. Ainda assim, a maior fatia de participantes escolheu o percurso de 5 km, em corrida ou em caminhada – muitos deles na companhia de toda a família –, e sempre com boa-disposição. Por grandes ou pequenas distâncias, a correr ou a caminhar, a Corrida Multicare foi, acima de tudo, o momento para praticar atividade física e promover os hábitos saudáveis.

“Queremos que pessoas corram e caminhem”, explicou Bárbara Faria, responsável pelo desenvolvimento de negócio da Multicare, em entrevista à redação do Record, reforçando ainda que este evento concretiza a aposta única da seguradora da Fidelidade, Multicare, na promoção da atividade física e dos hábitos saudáveis com o Programa Multicare Vitality. Já Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing, tem os olhos postos no futuro: “Queremos estar cá para a 20ª e na 30ª edição. É muito importante, mas só daqui a algum tempo veremos os efeitos de tudo isto”, referiu.

Patrícia Mamona inspira jovens

A vice-campeã olímpica de triplo salto foi uma das embaixadoras Multicare Vitality presentes no evento. Mesmo de férias, não quis perder a oportunidade para pôr o corpo a mexer e juntou-se à iniciativa para caminhar.

“Tenho visibilidade por ser uma atleta de alta competição, mas é mais importante ainda conseguir cativar os jovens e ter uma influência positiva junto deles. Foi graças a outros grandes atletas que cresci e me tornei na pessoa e na atleta que sou hoje”, explica a atleta de 33 anos, que participou na caminhada da Corrida Multicare Vitality quase como “porta-estandarte” do atletismo. “Há que perceber que o desporto não é apenas bem-estar, pode ser também uma profissão. E é importante estar aqui a representar o atletismo”, sublinhou.

Isabel Silva levou medalha para casa

Tal como na 1ª edição, a apresentadora voltou a ganhar a corrida de 5 km, com muita satisfação, claro, e terminou o dia com vontade para fazer “reset para aquilo que vem depois da corrida”, contou à redação do Record. “Sou apaixonada pela atividade física, adoro praticá-la ao ar livre e sentir o sol a bater-me no rosto. E estas pessoas vieram pelo mesmo motivo: correr pela saúde e pelo bem-estar. A atividade física e a vitalidade devem estar no topo das prioridades”, explicou Isabel Silva.

António Raminhos, o convidado especial

O humorista juntou-se à iniciativa e arrancou sorrisos e gargalhadas a quem se cruzou com o convidado especial desta 2ª Corrida Multicare Vitality. Não correu, não caminhou, mas espalhou bom humor. Desafiado pelo Record para uma piada, António Raminhos soltou: “Piada é estar aqui (risos)!”. “Há a ideia de que no mundo do espetáculo só quando se está mal é que se consegue criar. Mas isso é um mito. Não é bem assim”, partilha. “Fazer desporto coloca-me fora de mim. Uma pessoa que lida com dificuldades, como ansiedade ou alguma perturbação, está muito dentro da própria cabeça. O desporto coloca-nos fora de nós, em contacto com a natureza. Em termos de autoestima, da relação comigo mesmo, ajuda-me a melhorar uma data de fatores”, contou António Raminhos.

Fidelidade com todos para promover a longevidade

“Somos uma seguradora que está presente quando as pessoas têm um problema de saúde. Mas queremos estar na prevenção, ajudá-las a ter uma vida mais saudável no longo prazo. E isso significa fazer exercício físico”, explicou Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, à redação do Record, antes de iniciar a caminhada. “Muitas vezes fala-se dos problemas que dela decorrem (da longevidade), mas significa que vamos viver mais tempo, por isso, promover a longevidade faz todo o sentido e a Fidelidade quer estar lá”, concluiu.

Cariz solidário: 10 mil euros foram entregues à Associação Semear O valor das inscrições na corrida foi entregue, na totalidade, à BIPP – Semear, uma associação que apoia pessoas com deficiência intelectual e dificuldades de integração. Esta associação já venceu, por duas vezes, o Prémio Fidelidade Comunidade. Os prémios entregues aos vencedores das corridas foram produzidos pela Associação Semear.





