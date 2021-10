Desafio: fazer cinco quilómetros pela saúde mental

O desafio é para todos. Não precisa de correr nem preparação física especial. Além de corrida, pode também fazer os cinco quilómetros da Primeira Corrida Multicare Vitality em passo de caminhada. A iniciativa vai acontecer no Centro Desportivo do Jamor, em Lisboa, já no dia 10 de outubro, precisamente quando se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental. O objetivo é sensibilizar o maior número de pessoas para a prática desportiva e os benefícios tanto para a saúde física como mental, promovendo assim a adoção de hábitos saudáveis e protegendo a saúde.





1ª Corrida Multicare Vitality 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental Centro Desportivo do Jamor, Lisboa Inscrições em Multicare Vitality







Desafio lançado pelos embaixadores Vitality Este desafio da Multicare vai contar com a presença dos três embaixadores Vitality, que marcam as três partidas da iniciativa. Às 10 horas em ponto, a primeira partida faz-se com Isabel Silva em passo de corrida. Às 10h05 pode acompanhar Nélson Évora em corrida também. Às 10h10 sai a caminhada com Helena Isabel.

"Os nossos embaixadores são a prova do potencial do programa Multicare Vitality. A Isabel Silva é uma atleta muito ativa, que reconhece o topo do seu bem-estar através de hábitos saudáveis – corrida, treino, alimentação, meditação, journaling... A Helena Isabel transborda vitalidade e conta-nos que o seu bem-estar advém dos hábitos saudáveis que mantém desde sempre – uma alimentação assertiva, caminhadas frequentes. O Nelson Évora e a Patrícia Mamona, medalhados olímpicos, representam o expoente máximo do poder de uma boa condição física, aliada a uma boa alimentação, uma atividade física consistente e o trabalho mental. Partilham diversas vezes que basta não assegurarem um dos componentes que a performance não é igual", explica Bárbara Faria, responsável do programa Multicare Vitality, em entrevista à Cofina.

Inscrição na corrida reverte para associação

O valor angariado com as inscrições – com custo simbólico de €5 – reverte para a associação Manicómio, um espaço de criação artística onde a arte se cruza com a saúde mental e os direitos humanos e que conta com artistas residentes que experienciaram ou experienciam doença mental em Lisboa.



"Pela valorização e foco que a Multicare está a desenvolver no cuidado e prevenção da saúde mental, é com muito orgulho que, de forma simbólica, nos associamos ao Dia Mundial da Saúde Mental, para lançar a 1ª Corrida Multicare Vitality. Mas quisemos ir mais longe e contribuir para uma causa maior e falámos com o Manicómio, "o projeto português onde a arte desconstrói a doença mental". Assim, o custo de inscrição na Corrida Multicare Vitality reverterá, na totalidade, para este projeto e para todos os seus artistas que serão também os criadores dos prémios da 1ª Corrida Multicare Vitality", esclarece a responsável da Multicare.

Prevenção, incentivo e recompensa pelos hábitos saudáveis

Não é segredo para ninguém que uma vida saudável, em que se inclui a prática de exercício físico regular, contribui para o bem-estar físico e psicológico. Os benefícios são inúmeros e incluem uma vida com mais energia, um sono mais adequado e a prevenção de doenças crónicas e mentais, que são cada vez mais comuns. A corrida, promovida pela seguradora de saúde da Fidelidade, vem reforçar o propósito da Multicare na área da prevenção, vida saudável e saúde mental.

"Acreditamos que estas iniciativas são uma forma de promover a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis e contribuir para uma maior prevenção na saúde física e mental. A ideia de organizar esta prova nasceu num live no Instagram da Fidelidade com os nossos embaixadores Vitality – Isabel Silva, Patrícia Mamona e Nelson Évora. Decidiram lançar este desafio. A Multicare deu vida a esta ideia e organizou, em tempo recorde, este evento aberto a todos os que queiram participar, a correr ou a caminhar. Temos a grande expectativa de que as pessoas gostem desta iniciativa, se inscrevam e nos ajudem a construir este caminho de uma sociedade mais ativa, mais saudável e com maior respeito e equilíbrio entre a saúde física e mental", conta a responsável.

Num momento em que se começa a reconhecer e valorizar, cada vez mais, a importância da saúde mental, a Corrida Multicare Vitality assinala o Dia Mundial da Saúde Mental com a defesa de um dos princípios fundamentais na prevenção da saúde mental: o equilíbrio entre o bem-estar físico e psicológico. É a continuação de um projeto já remarcado através do programa Multicare Vitality, que recompensa os clientes Multicare pela prática de exercício físico e pela adoção de um estilo de vida saudável.

"Em teoria, todos sabemos que é importante termos hábitos saudáveis para prevenir o aparecimento de doenças e vivermos mais anos e com qualidade de vida – uma vida longa e saudável. O problema de pormos este conhecimento em prática prende-se com a desconexão entre os benefícios no curto prazo, como o prazer imediato de comer um alimento com muito açúcar, e o potencial impacto negativo na nossa saúde no médio e longo prazo, como o aumento do risco de obesidade ou de contrair doenças cardiovasculares. [A importância de uma vida ativa e equilibrada para se conseguir atingir uma vida saudável] é claramente um tema que requer um esforço enorme, o de educar a população para os benefícios de hábitos saudáveis e para os riscos de comportamentos menos saudáveis. Como qualquer esforço educacional, sabemos que não se consegue de um dia para o outro e será tão mais bem-sucedido quanto maior for o envolvimento de todos os intervenientes para o atingir", explica Bárbara Faria.

Como funciona o programa Multicare Vitality?

Associado ao seguro de saúde Multicare e ao seguro de vida Fidelidade, este programa premeia os hábitos de vida saudáveis através de um sistema de recompensas. É um programa simples e sempre acessível em qualquer momento do dia. Basta instalar a app Multicare Vitality e fazer o registo. Quantos mais hábitos de vida saudáveis registar, mais recompensas terá.



"[O programa Multicare Vitality] baseia-se numa abordagem em três fases para inspirar uma verdadeira mudança: conhecer a nossa saúde, melhorá-la e receber recompensas por isso. Está desenvolvido para estimular o utilizador a partilhar os seus hábitos saudáveis e exercício físico, de modo a ganhar pontos e a progredir no seu status Vitality, que vai de Bronze a Platina. Quanto maior o status do cliente, maior será o bónus na renovação do seguro de saúde Multicare ou seguro de vida Fidelidade (elegíveis para o programa), podendo ir até 15% no caso do status Platina. Através das avaliações de saúde, os membros podem conhecer melhor o seu estado geral de saúde, ficando a saber a sua Idade Vitality com base nas respostas e recebendo dicas de como melhorá-la. A cada segunda-feira, os utilizadores recebem um objetivo semanal dinâmico de atividade física, medido por passos ou ritmo cardíaco e acumulam pontos Vitality. Ao alcançar o objetivo semanal, o esforço é também recompensado", explica a responsável.

Programa com prémios

Descontos em marcas parceiras, bónus na anuidade do seguro e, por cada meta semanal de atividade física atingida, recebe FidCoins para utilizar em compras na loja Fidelidade ou num dos parceiros aderentes do programa – como o Celeiro, Decathlon, Pingo Doce, Netflix, entre outros. Há ainda um programa de incentivo à compra de um smartwatch Apple ou Garmin através da app Multicare Vitality, cujo investimento pode ser compensado em FidCoins (até um limite máximo de €300 durante 24 meses).

"Fomos a primeira seguradora a incluir nos nossos seguros a cobertura de medicina preventiva, em 2009, incentivando os nossos clientes a monitorizarem regularmente os indicadores-chave de saúde através de check-ups. Acreditamos que este acompanhamento regular do nosso estado de saúde é essencial para detetar e tratar precocemente problemas de saúde, evitando o agravamento e complicações no futuro. Mais tarde, em 2016, fomos mais longe neste incentivo de prevenção e hábitos saudáveis, oferecendo aos nossos clientes os serviços "Põe-te em Forma" e "Orientação nutricional", já aqui de uma forma totalmente digital, através da nossa plataforma de telemedicina. Em 2020, demos um passo em frente neste desígnio de promover hábitos saudáveis, com o lançamento do programa Multicare Vitality, recompensando os nossos clientes mais saudáveis", conta Bárbara Faria.

O programa Multicare Vitality foi lançado em parceria com a Vitality Group, líder mundial em programas de alteração de comportamentos que está presente em 30 países e que conta com mais de 20 milhões de utilizadores do programa Vitality em todo o mundo.