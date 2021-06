Meu Bairro, Minha Rua pelo olhar das gentes de Gaia

Nas pequenas hortas comunitárias de Isménia Reimão ou de Carminda Pereira os dias são passados no cultivo da salsa, dos coentros, da hortelã ou dos morangos. Mas a safra que ali colhem é outra bem diferente: dali nasce o convívio saudável entre vizinhos e a distracção para a cabeça e os sentidos, longe dos problemas do dia a dia.

Estranho? Nem por isso…será que já pensou bem na importância do seu bairro na comunidade onde vive?

No segundo episódio do Meu Bairro, Minha Rua, vamos ao encontro de pessoas comuns, vizinhos da porta ao lado que ajudam o próximo sem pedir nada em troca ou tratam dos espaços comuns como se fossem realmente seus.

Vila Nova de Gaia tem 3322 habitações sociais, onde vivem mais 8 mil pessoas, e uma elevada população idosa. Aqui, o acompanhamento social de proximidade tem um nome e uma cara: a da D. Maria, que presta os primeiros socorros sempre que preciso for; a do senhor Alberto, o zelador do prédio onde mora e que mantem sempre tudo limpo; ou a de José Moreira, presidente do Clube Balteiro Jovem que abre as portas da prática desportiva às gerações futuras. Juntos, são uma grande família que faz do seu bairro a sua vida e dá (ainda mais) sentido de comunidade a estas pessoas.