No Jamor por boas causas

A Corrida Multicare Vitality está de volta este domingo, dia 1 de outubro, pelas 10h. No Estádio Nacional e no Parque do Jamor, terão lugar corridas de 10 e 5 km, bem como uma caminhada de 5 km. Este ano, a novidade é a corrida das crianças, com formatos para várias idades, e que começa às 9h.

Primeira boa causa: juntar a família

Este evento familiar, com provas para qualquer idade e nível de aptidão física, começa por ser uma ótima oportunidade para passar uma bela manhã de domingo no Jamor, um dos grandes parques verdes da Área Metropolitana de Lisboa. Uma manhã que será animada com as presenças da atleta olímpica Patrícia Mamona e da apresentadora Isabel Silva, que também irão participar nas provas.

Segunda boa causa: ajudar os outros

Também é bom saber que o valor da inscrição (5 euros para os crescidos, 2 euros para as crianças) reverte para a Capiti – Associação para o Desenvolvimento Infantil. Esta associação promove o crescimento saudável e a autonomia de crianças e jovens carenciados através do acesso a tratamentos médicos e terapêuticos na área da saúde mental infantil. Desde 2006, a Capiti já apoiou um total de 422 crianças e jovens, tendo tornado possível a realização de mais de 14.000 consultas médicas e de acompanhamento com psicólogos e outros técnicos.

Terceira boa causa: cuidar da sua saúde

A Corrida Multicare Vitality, que já vai na sua terceira edição, tem como objetivo promover o desporto para uma vida mais saudável em todas as idades. Uma boa saúde começa na prevenção e nas rotinas diárias e todos sabem a importância que o exercício físico tem no bem-estar físico e psicológico das pessoas. Da mesma forma, famílias mais ativas e conscientes da importância do exercício físico e da prática regular de atividade física ao longo da vida são importantes para ter uma sociedade com melhores índices de bem-estar.

Quarta boa causa: ter rotinas saudáveis

Neste caminho, ter um acompanhamento e incentivos regulares pode ser importante. Foi neste sentido que a Multicare lançou o Vitality. Este é um programa de promoção da saúde e bem-estar, com mais de 20 milhões de utilizadores mundiais, que recompensa os seus utilizadores pela prática de atividade física e pela adoção de um estilo de vida saudável. O Programa Multicare Vitality baseia-se numa app que incentiva e recompensa pela prática regular de exercício físico e adoção de comportamentos de vida mais saudáveis.

Para se inscrever e para mais informações sobre a corrida visite corrida.multicarevitality.pt