Seguros: esta seguradora é a única a dar recompensas pelos hábitos saudáveis

Quem diria que seria possível. Não estamos a tentar enganá-lo. É mesmo verdade. Há uma seguradora que oferece recompensas, bónus e descontos aos clientes que tenham hábitos saudáveis. Tão simples quanto isto. O programa chama-se Multicare Vitality. Por cada recomendação seguida e meta de atividade física cumprida, os utilizadores recebem recompensas. E não precisa de ser um atleta para "vencer"!

Mais do que proteger

O Programa Multicare Vitality, líder em alteração comportamental, promove o conhecimento sobre saúde (em áreas como a nutrição, o sono, o bem-estar mental…) e motiva os clientes a adotarem uma vida mais saudável. A aposta neste programa é a prova do "maior compromisso da Multicare": estar ao lado dos clientes e ir mais longe todos os dias. E o ir mais longe dita que, para a Multicare, proteger não basta. A prevenção é ponto fulcral e a seguradora escolheu recompensar os clientes com recompensas, bónus e descontos para promover os hábitos de vida saudáveis e os comportamentos positivos.

O que é o Programa Multicare Vitality?

É um programa que promove saúde e bem-estar ao recompensar os utilizadores que adotem um estilo de vida saudável. Através da app, o utilizador pode conhecer mais sobre a sua saúde, melhorar a condição física e adotar uma vida mais saudável seguindo as recomendações de alterações do estilo de vida. Tudo isto leva à conquista de recompensas e outros benefícios.

Quem pode usar?

O Programa Multicare Vitality é um exclusivo para todos os clientes detentores do seguro de saúde Multicare ou seguro de Vida Fidelidade elegível. Para usufruir dos benefícios, basta fazer o download da app, seguir as recomendações, aceitar os desafios e superar as metas. Não precisa de correr. Uma caminhada, por exemplo, transforma-se em pontos para atingir os objetivos semanais. Este é um programa aberto a todos os que partilham o gosto por uma vida saudável.

O que pode ganhar?

FidCoins, que são unidades de troca da Fidelidade que pode depois trocar por vouchers nos parceiros do programa – Pingo Doce, Decathlon, Farmácias Portuguesas, Netflix, Spotify, Celeiro, Fnac, entre outros. São €130 em FidCoins por ano. Além disso, os utilizadores do Multicare Vitality usufruem ainda de um desconto anual no seguro de saúde Multicare até 15%. E na compra de um smartwatch (o companheiro de qualquer atleta que se preze) Garmin ou Apple Watch, recebe até €300 de cashback em FidCoins, no período de dois anos. Quer melhor?

Esta é a chamada para mudar de vida! Faça exercício ao seu ritmo, melhore a saúde e vá também mais longe.