Tome nota! Cinco séries e êxitos de bilheteira que tem mesmo de ver neste Natal

A categoria de Crime & Ação está em destaque



Junte-se à batalha pelo domínio da Terra, torne-se um agente infiltrado da CIA ou descubra os meandros de uma poderosa família da máfia.



"Transformers: O Despertar das Feras"

"Transformers: O Despertar das Feras" leva-nos numa aventura com os Autobots à volta do mundo dos anos 90, apresentando uma fação inteiramente nova dos Transformers – os Maximals – que se junta a eles na batalha pelo domínio da Terra. Realizado por Steven Caple Jr. e protagonizado por Anthony Ramos e Dominique Fishback.





"Special Ops: Lioness"

Criada pelo nomeado para um Óscar Taylor Sheridan, "Special Ops: Lioness" baseia-se num programa real do exército americano e segue Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), uma jovem e determinada fuzileiro, que é recrutada para integrar a equipa feminina de operações especiais e ajudar a desmantelar uma organização terrorista. Zöe Saldaña interpreta o papel de Joe, a chefe da divisão do programa Lioness da CIA, encarregada de treinar, gerir e liderar a sua equipa de agentes infiltrados. O elenco conta também com a participação de Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman.



"Yellowstone"

A família Dutton, liderada por John Dutton, interpretado por Kevin Costner, controla a maior fazenda de gado contígua dos Estados Unidos. Com mudanças de alianças, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e respeito arduamente conquistado – o rancho está em constante conflito com aqueles que faz fronteira –, uma cidade em expansão, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional da América. As temporadas 1 a 5 de "Yellowstone", a série imperdível, estão disponíveis para streaming no SkyShowtime.





"Tulsa King"





A série acompanha o capo da máfia nova-iorquina Dwight The General Manfredi (Sylvester Stallone) logo após ter sido libertado da prisão, ao fim de 25 anos, e exilado sem cerimónia pelo seu chefe para se instalar em Tulsa, Oklahoma. Percebendo que a família mafiosa pode não ter os seus melhores interesses em mente, Dwight lentamente constrói uma equipa, a partir de um grupo de personagens improváveis, para o ajudar a estabelecer um novo império criminoso num lugar que para ele poderia muito bem ser outro planeta.



"Poker Face"





"Poker Face" é uma série de "mistério da semana" de 10 episódios, que acompanha Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, que tem a capacidade extraordinária de detetar quando alguém está a mentir. Ela faz-se à estrada no seu Plymouth Barracuda e, a cada paragem, depara-se com um novo grupo de personagens e crimes insólitos que não consegue deixar de resolver. A criação, o argumento, a realização e a produção executiva da série estão a cargo do realizador Rian Johnson, nomeado para vários Óscares, e também argumentista/realizador/ produtor dos filmes de sucesso "Knives Out". A par de Lyonne, a série de mistério de 10 episódios conta ainda com a participação de Adrien Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg e Ellen Barkin.



