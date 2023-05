PRR: uma oportunidade única para Portugal

Artigo de opinião de José Manuel Fernandes, eurodeputado.



Artigo de opinião de José Manuel Fernandes, eurodeputado.



O governo socialista não sabe o que quer para Portugal, para os cidadãos e para as empresas. Não planeia. A única preocupação que tem é gastar com o objetivo da sua própria sobrevivência política.



Repare-se a atitude do governo no PRR: dizia que não queria empréstimos, depois pediu 2.7 mil milhões, a seguir mais 1.6 mil milhões de euros. A verdade é que às escondidas disse à Comissão Europeia que está a ponderar pedir até 11.5 mil milhões em empréstimos.



A pergunta impõe-se: para que é que o Governo quer mais 7.2 mil milhões em empréstimos? Estou convencido que este montante de aumento da dívida do país tem objetivos exclusivamente eleitorais.