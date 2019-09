Festas contam com o apoio da Junta de Freguesia da Moita

Como já vem sendo hábito, também este ano a Junta de Freguesia da Moita se associa às Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, um evento que muito orgulha a população da nossa vila e que une milhares de pessoas do concelho da Moita e de outros municípios.

Sendo as festas uma construção coletiva, que conta com o envolvimento das instituições e da população, a junta de freguesia apoia todos os anos, a realização de diversas atividades.

Nesse sentido, durante a abertura das festas e a procissão, a Banda Filarmónica da Moita irá atuar, revelando, a quem ali se desloca, a qualidade e a tradição da filarmonia e do ensino musical no concelho. Esta banda foi fundada a 31 de janeiro de 2018. Impulsionada pela Junta de Freguesia da Moita e sob a direção do maestro António Bravo, conta com músicos de todas as faixas etárias.



Servir melhor a população da nossa terra, promovendo uma gestão de proximidade, tem sido o objetivo do executivo da Junta de Freguesia da Moita que, neste sentido, tem em curso a construção de uma nova sede que garante os meios de acessibilidade a toda a população, uma melhoria significativa das condições de trabalho para os funcionários e um melhor acolhimento para a população que recorre aos serviços da Junta de Freguesia.

O novo edifício é constituído por três pisos com uma área total de de 550 m2, estando a ser construído em terreno cedido pela Câmara Municipal da Moita. A obra implica um investimento no valor de €420.000, inteiramente suportado pela Junta de Freguesia da Moita e com financiamento próprio.