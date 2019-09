Varino “O Boa Viagem” regressa ao Tejo

Todos os anos, de junho a outubro, o varino "O Boa Viagem" regressa às águas do rio Tejo, proporcionando momentos únicos de lazer aos muitos visitantes que o procuram. O passeio no Tejo a bordo do varino é uma experiência memorável, que permite conhecer os barcos típicos do rio ao mesmo tempo que se podem ainda descobrir as diferentes localidades por onde passa a embarcação numa perspetiva de rio para terra. Estes passeios são também uma excelente oportunidade para a observação das aves que habitualmente nos visitam neste braço do Tejo.

Os visitantes podem ainda conhecer e apreciar toda a embarcação porque, em cada recanto do varino, há pinturas de cores garridas que desvendam um pouco da história de "O Boa Viagem" e do concelho da Moita.

Nesta embarcação típica do Tejo, propriedade do Município da Moita, as viagens iniciam-se sempre no Cais da Moita e podem ficar-se pelos concelhos vizinhos, nos passeios de três horas, ou rumar até à capital, nas viagens que contemplam um dia inteiro.