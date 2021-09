Nova ferramenta apoia pessoas com sintomas pós-fase aguda da COVID

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresentou ontem, Dia Mundial da Fisioterapia, a aplicação WEB ReageCovid, desenvolvida por alunos e docentes do Curso de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, de acesso gratuito. Tem como principal objetivo a promoção da autogestão, a curto e longo prazo, no contexto pós COVID-19. O professor António Alves Lopes foi o responsável pela equipa de conceção e execução desta APP.

Qual o principal objetivo desta aplicação?

A aplicação WEB ReageCOVID tem como principal objetivo a promoção da autogestão a curto e longo prazo no contexto COVID-19. Este recurso encontra-se dividido em várias secções, onde se apresentam estratégias de autogestão de sintomas que podem interferir na funcionalidade desta população.

Como surgiu a ideia?

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (assintomáticos) até formas mais severas, sendo que em algumas pessoas estão descritos sintomas após mais de 6 meses dos sintomas iniciais. A "COVID Longa" é uma nova condição ainda desconhecida, mas potencialmente muito incapacitante. Qualquer pessoa que teve COVID-19 pode sofrer de COVID Longa, independentemente da gravidade da fase aguda. O conhecimento atual mostra que a COVID Longa pode afetar vários sistemas como o sistema respiratório, cardíaco, renal, endócrino e neurológico. Os sintomas mais comuns são fadiga, exaustão, opressão/rigidez torácica, dispneia, cefaleias e disfunção cognitiva. Lidar com uma condição tão complexa necessita uma abordagem multidisciplinar e da participação ativa da pessoa no seu tratamento e no seu processo de reabilitação. Assim o objetivo desta aplicação é fornecer ferramentas educacionais teóricas e práticas para as pessoas que vivem com COVID Longa ou sintomas pós-fase aguda da COVID-19.

Quantas pessoas, alunos e docentes, trabalharam no seu desenvolvimento? Houve outros contributos?

Foi desenvolvida por 40 alunos e 4 docentes no âmbito da Unidade Curricular Fisioterapia na Comunidade do Curso de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSAlcoitão) durante o ano letivo 2020/2021 e contou com a colaboração de Fisioterapeutas, Terapeutas da Fala e Nutricionistas.

Quais as dificuldades encontradas no projeto?

A principal dificuldade foi na escolha e síntese dos conteúdos a introduzir na App, pois os mesmos sofrem uma atualização constante.

Pode ser instalada em qualquer telemóvel?

Sim. Como é uma WebApp a mesma é independente do sistema (IOS Android, Windows), podendo ser utilizada em qualquer telemóvel, tablet ou portátil.

A quem se destina?

Para pessoas (incluindo familiares e cuidadores) que vivem com COVID Longa ou sintomas pós-fase aguda da COVID-19.

Que encontra o utilizador?

Este recurso encontra-se dividido em várias secções, onde se apresentam estratégias de autogestão de sintomas (falta de ar, fadiga, fraqueza, problemas de voz...) que podem interferir na funcionalidade desta população. A aplicação é de acesso público e gratuito e contará com constante atualização dos seus conteúdos, baseado na melhor evidência disponível.

A aplicação já está disponível através das redes sociais do projeto (ver em baixo onde e como aceder).

https://www.instagram.com/reagecovid/

https://twitter.com/ReageCovid

https://www.facebook.com/Reagecovid

Escola Superior de Saúde de Alcoitão

Licenciatura e Fisioterapia é curso com futuro

Compreende competências de avaliação e formulação de um diagnóstico, a partir do qual estabelece objetivos específicos e estratégias de intervenção. Este processo pressupõe uma interação com outros profissionais de saúde, os próprios doentes/utentes, respetivas famílias e/ou cuidadores. Na sua intervenção utiliza estratégias educativas e terapêuticas específicas com base, essencialmente, no movimento, exercício e funcionalidade, nas terapias manuais e em meios físicos e naturais

Saídas profissionais

Unidades de apoio a portadores de doenças crónicas

Unidades de Saúde Ocupacional

Instituições particulares de solidariedade social

Unidades Hospitalares Unidades de Cuidados Continuados

Centros de Reabilitação Centros de Saúde

Apoio Domiciliário

Lares e Residenciais para idosos

Instituições de atendimento a toxicodependentes

Instituições de Ensino e Ensino Especial

Estabelecimentos prisionais

Clubes desportivos

Termas e instituições de "Wellness"

Clínicas ou gabinetes privados

Centros de Educação e Investigação

Exercício liberal

Condições de acesso (2021-2022)

Obter aprovação num dos seguintes conjuntos de provas:

02 Biologia Geologia

02 Biologia e Geologia

07 Física e Química

02 Biologia e Geologia e 18

Português

Classificação mínima da prova 95

Classificação mínima de candidatura 95

Fórmula de ingresso

65% da classificação final do ensino secundário

35% da classificação final das provas

Requisitos de acesso

Grupo A - Comunicação Interpessoal.





Escola de elevados padrões de qualidade

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSAlcoitão), instituída pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), é um Estabelecimento de Ensino Superior Particular, pioneiro em Portugal na formação de Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Terapeutas da Fala, sendo desde a sua constituição a Escola de referência neste domínio. Leciona os Cursos de licenciatura em Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala, e possui formação pós-graduada, cujos planos de estudo estão adaptados ao Processo de Bolonha, a partir do ano letivo 2008-2009.

Em colaboração com o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa tem vindo a desenvolver mestrados nas áreas de Terapia da Fala e Fisioterapia. O seu ensino tem sido sempre pautado por elevados padrões de qualidade, aceites internacionalmente, e caracterizado por um equilíbrio entre as componentes académica e prática, desde o primeiro ano dos cursos. Integra mais de 500 alunos e possui um corpo docente com cerca de 100 académicos, e profissionais de saúde, entre os mais qualificados a nível nacional.

A ESSAlcoitão resultou da conversão, em 1994, da Escola de Reabilitação (ERA), criada em 1966, a qual deu continuidade aos cursos de formação, no domínio da reabilitação que surgiram em Portugal em 1957.

A ESSAlcoitão possui instalações próprias situadas em Alcoitão, próximo do Estoril, junto ao Centro de Medicina de Reabilitação (CMR), do Alcoitão. A proximidade com o CMR permite o usufruto, por parte dos alunos da ESSA, das instalações e recursos técnicos desta conceituada unidade hospitalar, em complementaridade com os recursos próprios da Escola.

A proximidade com o Centro de Medicina de Reabilitação permite usufruir das suas infra estruturas de natureza clínica, para aulas práticas, apresentação de casos, ou actividades clínicas com utentes/doentes (enfermarias, departamentos, ginásios, sala de electroterapia, piscina, laboratórios, etc.) bem como do seu auditório (para colóquios ou conferências de carácter mais geral).





Bolsas de Estudo da SCML

Numa aposta na Educação, a Santa Casa disponibiliza anualmente bolsas de estudo à Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSAlcoitão) para os cursos do primeiro ciclo de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala.

A atribuição destas Bolsas é uma iniciativa da Administração da Santa Casa que investe no acesso da Educação a um maior número de jovens, contribuindo também para reduzir o número de jovens que abandonam a sua formação por incapacidade financeira das famílias.

As Bolsas de Estudo da SCML – ESSAlcoitão comportam 100% de financiamento das propinas de frequência. O calendário de candidatura tem uma fase única, que decorre de 11 a 28 de outubro de 2021.

Anualmente, através dos canais institucionais, a ESSAlcoitão disponibiliza informação oficial sobre os prazos de candidatura, procedimentos, regulamentos e todos os outros aspetos e normas que regulam a atribuição das Bolsas.

Poderá solicitar mais informações através do email: academicos. essa@essa.scml.pt