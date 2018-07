Alive: Arctic Monkeys entre baladas de hotel e o rock adolescente

Por Lusa | 03:11

Os Arctic Monkeys encerraram já ao início da madrugada de hoje o primeiro dia da 12.ª edição do festival Alive com um concerto que oscilou entre as baladas de hotel e casino e o rock adolescente.

Os britânicos estão atualmente em digressão poucos meses depois de terem editado "Tranquility Base Hotel & Casino", o sexto álbum de originais, que alguns dizem representar a passagem para a idade adulta, sem os 'riffs' de guitarra e o 'nervo' da adolescência.

Além de temas novos, como "Four out of five", que abriu o espetáculo, "Star Treatment" e "Tranquility Base Hotel & Casino", a banda de Alex Turner desacelerou alguns temas antigos.