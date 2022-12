Presidente da FPF lembra Pelé como "génio puro" do tricampeão mundial

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou esta quinta-feira a morte do antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé , aos 82 anos, que considerou "um génio puro" e um "ícone do desporto mundial".