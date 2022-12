Marcelo relembra Pelé como "um rei do futebol, um símbolo do Brasil"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu, esta quinta-feira, à morte do jogador de futebol brasileiro Pelé e recordou-o como "um rei do Futebol, um símbolo do Brasil".Em nota publicada no site oficial da Presidência da Repúplica, Marcelo destaca que o jogador marcou "gerações e será para sempre recordado com um dos maiores do mais popular desporto do mundo".O Presidente deixou ainda "as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos" do craque e "a todos quantos choram a partida de uma lenda".