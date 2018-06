Shantal deixa mensagem enigmática nas redes sociais após escândalo com prostitutas.

Por Rute Lourenço | 01:30

Depois de ter sido fotografado numa festa com prostitutas, Hector Herrera pediu autorização para viajar até ao Porto, para tentar salvar o casamento com Shantal. Desde então, a mulher do craque dos dragões manteve o silêncio nas redes sociais, que agora decidiu quebrar para deixar uma frase enigmática.