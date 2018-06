Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mexicanos pedem perdão para Herrera

Fãs do futebolista apelam à mulher para que esqueça episódio com prostitutas.

Por Patrícia Bento | 01:30

O escândalo com prostitutas que envolve Héctor Herrera e outros futebolistas da seleção mexicana continua a dar que falar.



Depois de ter pedido um dia de folga à Federação para se ausentar do estágio e viajar para Portugal, para tratar de "assuntos pessoais", os fãs mostraram-se agora solidários com o jogador do FC Porto.



Um grupo de apoiantes decidiu criar uma página no Facebook para o internacional mexicano, na qual pedem à esposa do jogador que o perdoe. Na página são feitos vários apelos a Shantal para que esqueça o episódio.



"Herrera é peça indispensável no plantel azteca, pelo que é de extrema importância que ele esteja tranquilo e relaxado durante os próximos dias. É por isso que convocamos uma marcha, para que a sua esposa o perdoe".



Recorde-se que Herrera foi apanhado, com outros jogadores da seleção mexicana, na companhia de várias prostitutas no estágio para o Mundial.