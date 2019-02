“Está tudo bem com o meu coração”, diz a cantora.

Por Rute Lourenço | 01:30

Depois de oter revelado que a mãe de Bárbara Bandeira não aceitava a relação da cantora com Kasha, por o músico dos D.A.M.A ser 12 anos mais velho, a jovem quebrou o silêncio sobre a polémica."Escrevo este post para vos dizer que está tudo bem comigo, com a minha família e com o meu coração. Isso para mim é o mais importante", fez saber a artista, de 17 anos, através de uma publicação nas redes sociais.