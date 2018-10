Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasileira revela sexo violento com Ronaldo: "Fiquei uma semana dorida"

Andressa Urach revelou encontro com CR7 e admitiu que relações sexuais com o jogador foram violentas,

09:59

Andressa Urach, ex-Miss Bumbum brasileira, revelou ter tido um encontro com CR7 e admitiu que relações sexuais com o jogador foram violentas.



A brasileira afirma que o sexo anal com o futebolista foi consentido, mas que o encontro a deixou "dorida" durante uma semana.



Os pormenores do encontro foram dados ao jornal britânico The Sun, e Andressa afirma que tudo fez para se envolver com o craque.



O jogador tem sido assombrado por vários casos que têm-se tornado públicos após a acusação de violação de Kathryn Mayorga. Em março, Erika Canela processou Cristiano Ronaldo por ter sido, alegadamente, alvo de assédio e insultos após a relação terminar.



A vencedora da edição de 2016 do concurso brasileiro Miss Bumbum, alegou ter sido vítima de vários tipos de assédio e insultos após o alegado caso amoroso entre os dois ter terminado, avançava em março o Daily Mail.



A jovem de 26 anos garantia ter recebido várias mensagens de caráter ofensivo e onde era ameaçada. "Chamaram-me de vadia e disseram que iam arruinar a minha vida. Deixei de comer, de dormir e não queria sair de casa", recorda a brasileira, garantindo não poder comprovar que a origem das SMS eram o português Cristiano Ronaldo.