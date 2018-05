Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco dias de festa rija na Azambuja

Largadas de toiros, tasquinhas, animação popular e muita música.

Por Rogério Chambel | 18:32

A centenária feira de maio, que se apresenta como a mais castiça das festas ribatejanas, está de regresso à vila de Azambuja. De 24 a 28 deste mês, a festa brava é quem mais ordena. São cinco dias de muita ‘afición’, com atividades equestres e taurinas, animação popular e muita música.



Destaque, desde já, para as cinco largadas de toiros (uma em cada dia). Para a noite de dia 25 está reservado um dos momentos altos da festa, com o desfile de campinos e gado, à luz de archotes. A partir da meia-noite (após a recolha dos toiros), procede-se à distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho em diversos locais da vila. Pela noite dentro, há música nos arraiais.



No domingo, dia 27, vive-se outro momento alto, com a tradicional Homenagem ao Campino e a corrida de toiros.



O Campo da Feira continua a ser um dos polos de atração. Este ano surge renovado, com uma estrutura mais moderna e acolhedora – vai ser o palco da tradicional ‘Praça das Freguesias’, onde se celebra o melhor da gastronomia regional.



Destaques da Semana

Montijo

Feira do Porco

A 24.ª Feira Nacional do Porco, que decorre até domingo no Parque de Exposições do Montijo, conta com mais de 220 stands, em representação de mais de uma centena de entidades. Há tasquinhas e animação musical.



Golegã

Expoégua

Decorre até dia 20 na Golegã a XX ExpoÉgua. O Arneiro da Feira é o centro, por excelência, do certame. É aí que se realizam os diversos concursos e campeonatos. Hoje realiza-se a tradicional Romaria a São Martinho.



Samora Correia

Arroz carolino

Samora Correia acolhe até domingo a 2.ª edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas. Há showcookings, degustações, bancas do arroz, restaurantes, artesanato, produtos regionais e muita música.



Palmela

Mercadinhos

Os Mercadinhos de Palmela – mostra de artes e produtos –, voltam amanhã ao terraço do Mercado Municipal. Há de tudo um pouco: artesanato, produtos locais e de agricultura biológica, colecionismo e velharias.