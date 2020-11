Condutor despista-se em Braga, abandona Mercedes na estrada e foge a pé

Um condutor despistou-se na Avenida João paulo II, em Braga, madrugada deste sábado e, após o acidente, abandonou o carro, de marca Mercedes, no meio da estrada, fugindo a pé. O alerta foi dado pouco antes da 01h00.

Segundo testemunhas no local, ouvidas pelo O Minho, o carro seguia no sentido Póvoa de Lanhoso-Braga mas, após colidir com viaduto, deu uma série de piruetas e acabou no sentido contrário da via. O condutor da viatura fugiu ainda antes da chegada dos meios de socorro e das autoridades.

A ocorrência foi registada pela PSP. Ao que tudo indica, a viatura acidentada trata-se de um carro alugado.