Espancado em assalto de 200 euros em Fafe

O Ministério Público de Braga acusou quatro homens de vários furtos em garagens e estabelecimentos e de um assalto violento, crimes praticados em Fafe, entre julho de 2019 e janeiro último.





A 22 de julho do ano passado, dois dos arguidos travaram conhecimento com outro homem e ganharam a confiança do mesmo, tendo-o conduzido até uma zona erma, onde o espancaram para roubar 200 euros.