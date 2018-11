‘Ex’ de Neymar brilha em noite de festa em Lisboa

Atriz ganhou prémio ‘It Girl’ em festa de revista portuguesa visual.

Por André Filipe Oliveira e Patrícia Correia Branco | 01:30

Bruna Marquezine foi uma das grandes protagonistas da gala GQ Men of the Year 2018, que aconteceu na noite de sábado, no cinema São Jorge, em Lisboa. A atriz brasileira, que deslumbrou num fato preto com franjinhas e um decote generoso, recebeu o prémio ‘It Girl’ e, à margem do evento, contou aocomo está a ser esta primeira visita a Portugal."Ainda não tive oportunidade de conhecer bem o País, mas estou ansiosa. Já fiz a minha listinha de coisas que quero ver, mas o que me chamou mais a atenção foi a receção, o povo. Fui muito bem recebida. É uma energia que lembra a energia do meu país", começou por dizer, visivelmente bem-disposta e feliz por estar no nosso país.