'Ex' de Pinto da Costa em festa discreta após fim de namoro

Empresária apareceu pela primeira vez em público desde que terminou noivado.

Por Nelson Rodrigues | 09:37

Fernanda Miranda foi o centro de todas as atenções na reinauguração da loja do designer Gio Rodrigues, na baixa da cidade do Porto.A ex-mulher de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi acompanhada por várias amigas ao evento e ficou maravilhada com a nova coleção do criador de moda.No evento, Fernanda optou por usar um vestido discreto e manteve-se sempre sorridente, aproveitando a festa para rever outras figuras públicas que conhece, como Cláudia Jacques.