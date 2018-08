A atriz e o marido passaram uns dias na praia dos Salgados.

Por Hugo Alves e Patrícia Correia Branco | 01:30

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos rumaram ao Sul e passaram uns dias em família na praia dos Salgados, em Albufeira. De férias desde que terminaram as gravações da novela 'Jogo Duplo', a atriz aproveitou para mimar os quatro filhos, Pedro, de 13 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, com nove, e Caetana, de três, e foram vários os momentos de diversão no areal algarvio.