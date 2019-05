Presidente dos CTT apresenta demissão

O vice-presidente do Conselho de Administração e presidente executivo dos CTT, Francisco de Lacerda, renunciou aos cargos por "entender ser do de interesse da sociedade proceder a uma transição da liderança", foi comunicado esta sexta-feira ao mercado.

"Os CTT -- Correios de Portugal informam que o senhor Dr. Francisco de Lacerda, vice-presidente do Conselho de Administração e CEO [Presidente Executivo] da sociedade, apresentou nesta data renúncia a estes cargos com efeitos nos termos legais", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, Francisco de Lacerda decidiu renunciar aos cargos "por entender ser do interesse da sociedade proceder a uma transição da liderança da equipa executiva dos CTT nesta fase, em que se encontram consolidados os três pilares críticos da estratégia aprovada para o mandato 2017/19".