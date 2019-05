GNR vai ter 250 militares para a peregrinação de maio em Fátima

A GNR vai alocar 250 militares por dia durante a peregrinação internacional de maio no Santuário de Fátima, que decorre entre domingo e segunda-feira, onde também vão estar mais de 300 operacionais da proteção civil.



Na operação "Peregrinação Segura 2019", a GNR vai contar com uma média de 250 militares da guarda por dia, num dispositivo que envolve unidade de intervenção, unidade de segurança e honras de Estado, unidade de trânsito, unidades territoriais e unidade de investigação criminal, disse à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Tomar, Tiago Delgado, no final da conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.





A operação vai contar com agentes à civil, mas não está prevista a utilização de barreiras de betão, como aconteceu aquando da vinda do Papa Francisco, em 2017, acrescentou.O trânsito no acesso a Fátima pode sofrer alguns condicionamentos devido aos fluxos no domingo e na segunda-feira, disse, salientando ainda a necessidade dos peregrinos andarem devidamente identificados com coletes refletores e não usarem os telemóveis nem auscultadores enquanto fazem a sua peregrinação."Os condutores devem também ter uma especial atenção e moderação na condução", referiu.Em declarações à Lusa, o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre, informou que haverá, por dia, mais de 300 elementos da proteção civil.Ao todo, estarão alocados no Santuário de Fátima 230 bombeiros, 36 profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica, 40 da Cruz Vermelha e 30 operacionais da Força Especial da Proteção Civil, sendo que o dispositivo conta ainda com 32 ambulâncias e dois veículos de combate a incêndios urbanos, informou.Na zona do Santuário de Fátima, estarão disponíveis um hospital de campanha, um posto médico avançado e dois postos de socorros, com as operações da proteção civil a decorrerem entre sábado e segunda-feira.Face às previsões do aumento das temperaturas, Mário Silvestre aconselha os peregrinos a hidratarem-se e a terem cuidado à exposição solar.Milhares de peregrinos são esperados entre domingo e segunda-feira no Santuário de Fátima, para a peregrinação internacional de maio, que é presidida pelo cardeal filipino Luis Antonio Tagle, arcebispo de Manila.