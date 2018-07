Irmã de Meghan Markle planeia um livro de segredos da duquesa

Trata-se de uma biografia não autorizada à qual Samantha Markle dá o nome de “Nas sombras de uma duquesa”.

10:39

Samantha Markle, meia-irmã da duquesa Meghan Markle, anunciou que está a preparar o lançamento de uma polémica biografia, não autorizada, onde revela "os piores segredos da duquesa". Em declaração ao Daily Star a autora afirma que "as pessoas precisam de ler para saber realmente o que acontece nas sombras".



Samantha, de 53 anos, acrescenta ainda que o seu livro "permite uma compreensão profunda das dinâmicas do casamento dela [Duquesa de Sussex]".



A obra da vida privada de Meghan terá como nome "In The Shadows of the Duchess" ("Nas sombras de uma Duquesa").



A autora sublinha também que o seu livro é muito mais do que uma biografia da irmã real "para quem o ler em profundidade".



Os desacatos e a inimizade entre as meias-irmãs ganharam maior destaque desde que Samantha Markle não foi convidada para a cerimónia de casamento entre Meghan e o príncipe Harry.