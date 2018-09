Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Duarte é a mais sexy de Portugal

Ruben Rua arrecada título em noite de glamour.

01:30

A passadeira vermelha do Teatro Capitólio, em Lisboa, estendeu-se esta terça-feira para receber os convidados da noite mais sexy do ano. Através de uma gala de luxo, transmitida em direto pela CMTV, os telespectadores ficaram a conhecer em primeira mão o nome das figuras públicas mais sensuais do País.



A grande vencedora da noite foi a atriz Joana Duarte, que levou para casa a estatueta de mulher mais sexy do ano. Do lado masculino, o troféu foi para o modelo e apresentador Ruben Rua.



Ao longo de todo o verão o público votou ainda nas categorias Sexy Teen e Platina, e os vencedores desfilaram, ontem, a sua beleza na grande gala do CM e CMTV. Kelly Bailey esbanjou sensualidade na noite em que foi consagrada a jovem mais bela do ano. Entre os teenagers mais bonitos, o ator João Maneira levou a melhor. Os prémios ficaram completos com a distinção da beleza acima dos 40 anos.



Fernanda Serrano voltou a ser eleita a mulher mais sexy na categoria Platina, enquanto António Pedro Cerdeira arrecadou o prémio no masculino.



Beleza e classe

Na categoria Sexy Teen feminino, até ao final as votações estiveram renhidas. Kelly Bailey levou a melhor, mas a cantora Bárbara Bandeira e a youtuber Angie Costa mantiveram-se sempre na corrida pelo primeiro lugar.



Cristina destronada

Cristina Ferreira foi a última vencedora do Sexy 20. Este ano, a nova apresentadora da SIC esteve a concurso na categoria Sexy Platina, mas acabou por ficar em 2º lugar, atrás de Fernanda Serrano.