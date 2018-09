Por Lusa | 02:44

Um jornalista mexicano do jornal diário Heraldo de Chiapas foi assassinado na sexta-feira no estado de Chiapas, sul do México, tornando-se o 9.º jornalista morto este ano no país.

Mario Gomez, de 35 anos, foi morto a tiro na sua casa, na cidade de Yajalon, onde era corresponde do jornal, disse a publicação Heraldo de Chiapas.

O jornalista tinha "apresentado recentemente uma queixa devido a ameaças" que sofria, de acordo com a agência noticiosa francesa AFP.