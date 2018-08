Kanye West quer fazer sexo com as irmãs de Kim Kardashian

Rapper lançou uma nova faixa onde revela os "pensamentos doentios" que tem em relação às cunhadas.

18:49

Há já algum tempo afastado das polémicas, o rapper Kanye West voltou a agitar as redes sociais, depois de lançar uma nova música na qual assume querer fazer sexo com as quatro irmãs da mulher, Kim Kardashian.