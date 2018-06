Kate e Meghan ficam com joias de Diana

Mulheres de William e Harry preparam-se para dividir bens de Lady Di.

Por Rute Lourenço | 09:22

Com Meghan Markle já casada com o príncipe Harry, a rainha de Inglaterra considera que, a partir de agora, as joias da princesa Diana deverão passar a ser usadas tanto pela nova duquesa como por Kate Middleton.

De acordo com várias publicações britânicas, os irmãos William e Harry estão de acordo em proceder à divisão das joias da mãe e algumas delas já saíram mesmo do baú e começaram a ser vistas publicamente.



No casamento com Harry, Meghan Markle usou uma joia que pertencia à coleção de Diana e também o anel de noivado foi concebido com diamantes da princesa do povo.



Também ao longo dos últimos anos, Kate já usou algumas joias de Lady Di, mas agora estes momentos deverão passar a ser mais frequentes.