Kate Middleton usa blusa Gucci de 916 euros em evento com crianças

Conhecida como ícone de moda e elegância, a duquesa de Cambridge escolheu um visual descontraído.

Por Carolina Cunha | 18:30

ao Centro Infantil Henry Fawcett, no sul de Londres, onde interagiu com diversos jovens, crianças e as suas famílias.



Para a visita não anunciada e discreta, Kate deixou de parte os vestidos medium e casacos e optou por algo um pouco diferente do seu estilo habitual. A duquesa escolheu uma blusa de seda roxa Gucci, de 916€, que combinou com umas calças de cintura subida, de 150€, da marca Jigsaw. Uma combinação bastante confortável que garantiu um visual repleto de elegância à mulher do príncipe William.



Kate Middleton, de 37 anos, fez uma visita oficial