"Treze anos sem ele", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.

19:10

"13 anos sem ele.

13 anos a confirmar que a saudade é uma *****.

13 anos a confirmar que o amor não tem prazo de validade ??(Deus podia abrir a porta do céu nem que fosse só 5 minutos )", escreveu Katia na rede social.











Katia Aveiro recordou o pai com uma homenagem emocionante no Instagram. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma imagem de Dinis Aveiro, no dia em que passam 13 anos desde a sua morte.