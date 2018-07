Kim Kardashian usa produtos de beleza portugueses

São várias as celebridades que usam cosméticos com origem nos Açores.

Jet-setter entre Los Angeles, Nova Iorque e Dallas, a esteticista Joanna Czech tem uma vasta lista de clientes, entre as quais se encontram Kim Kardashian, Christy Turlington e Eva Chen.



A Máxima entrevistou a esteticista e descobriu os produtos as famosas, que são suas clientes, usam.



A marca portuguesa de cremes Ignae Skincare, com origem nos Açores, integra a sua lista de marcas favoritas, nas quais se destacam Biologique Recherche, Dr.ª Barbara Sturm, Medik8, Augustinus Bader, Meder, 111Skin e Vintner’s Daughter. Acompanhar Joanna Czech no Instagram é poder vê-la a utilizar máquinas nas suas clientes, tais como as de ultrassom de microcircuitos, de radiofrequência, de crioterapia e de LED com ionização negativa. Isto também comprova o recurso a tratamentos faciais aliados às mais recentes tecnologias.