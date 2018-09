Luciana homenageia irmã de Djaló com música tocante

Açucena Patrícia era tia das filhas da cantora, Lyonce e Lyannii.

19:38

Esta é a minha homenagem para a minha Boneca de Porcelana.

Da tua borboleta..."



A cantora não diz abertamente que se trata de uma homenagem a Açucena Patrícia, a tia das suas filhas, mas os fãs ligaram as suas palavras à jovem morta na madrugada do passado sábado.



"E que as suas almas descansem em paz", é a mensagem presente na música.













Luciana Abreu, antiga companheira de Yannick Djaló, fez uma publicação enigmática esta quarta-feira nas redes sociais. A cantora parece homenagear a irmã de Djaló numa música cantada por si onde fala na despedida de um ente querido.A acompanhar a música, Luciana escreve: "