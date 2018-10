Luciana Abreu mostra a cara das filhas gémeas

Meninas nasceram no dia 23 de dezembro.

"Meus queridos nós continuamos a viver um milagre. Sim... eles (os milagres) existem", escreveu Luciana como legenda.





Luciana Abreu apresentou as filhas gémeas - Valentine e Amoor -, mostrando a cara das meninas pela primeira vez. A revelação foi feita numa sessão fotográfica feita para a revista Caras. Uma das fotos foi partilhada no Instagram da cantora.Além da cantora e das gémeas, também o marido Daniel Sousa e Lyonce e Lyanni - filhas de Lucy e Djaló - surgem nas imagens.Valentine e Amoor nasceram no dia 23 de dezembro e tiveram de lutar pela vida.