Cantora celebra o Dia Mundial da Prematuridade. Amoor e Valentine nasceram com 29 semanas.

13:28

Luciana Abreu partilhou pela primeira vez nas redes sociais uma imagem com as filhas gémeas num dia especial para a família, o Dia Mundial da Prematuridade.Amoor e Valentine, agora com sete meses, nasceram com 29 semanas e a cantora viveu, em dezembro, momentos de grande preocupação uma vez que as meninas lutavam pela vida.